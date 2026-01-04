Çok sayıda il ve ilçede okullar tatil edildi... İşte okulların tatil edildiği il ve ilçelerimiz...

DİYARBAKIR

Diyarbakır’ın Kulp ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışının ardından bazı kırsal yolların ulaşıma açılamaması ve buzlanmanın devam etmesi nedeniyle taşıma yoluyla eğitime erişim sağlayan tüm öğrenciler ile kırsal alanda bulunan birleştirilmiş sınıflı köy okullarında öğrenci ve servis güvenliğinin sağlanması amacıyla 5 Ocak 2026 Pazartesi günü eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verilmesine karar verildi. İlçe merkezinde ikamet eden ve taşımalı sistem dışında kalan öğrenciler için okulların açık olacağı bildirildi.