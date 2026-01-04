Çok sayıda il ve ilçede okullar tatil edildi... İşte okulların tatil edildiği il ve ilçelerimiz...
Türkiye'yi yeni yılın ilk günü itibariyle etkisi altına alan dondurucu soğuk ve kar yağışı doğu illerimizde etkisini sürdürürken olumsuz hava koşulları nedeniyle 5 Ocak Pazartesi günü bazı il ve ilçelerde eğitime 1 gün daha ara verildi. İşte alfabetik sırayla 5 Ocak Pazartesi günü okulların tatil edildiği iller ve ilçeler..
BATMAN
Batman'ın Gercüş, Kozluk ve Sason ilçelerinde etkili olan kar yağışı, buzlanma ve don tehlikesi nedeniyle taşıma kapsamında olan okullarda eğitime bir gün ara verildi.
DİYARBAKIR
Diyarbakır’ın Kulp ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışının ardından bazı kırsal yolların ulaşıma açılamaması ve buzlanmanın devam etmesi nedeniyle taşıma yoluyla eğitime erişim sağlayan tüm öğrenciler ile kırsal alanda bulunan birleştirilmiş sınıflı köy okullarında öğrenci ve servis güvenliğinin sağlanması amacıyla 5 Ocak 2026 Pazartesi günü eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verilmesine karar verildi. İlçe merkezinde ikamet eden ve taşımalı sistem dışında kalan öğrenciler için okulların açık olacağı bildirildi.
MALATYA
Malatya'nın Kale, Pütürge, Darende, Yazıhan ve Kuluncak ilçelerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın taşımalı eğitime ara verildi. Malatya'nın diğer ilçelerinde ise olumsuz hava koşulları nedeniyle 31 Aralık-2 Ocak tarihlerinde ara verilen eğitime, 5 Ocak Pazartesi günü itibariyle devam edilecek.
ŞANLIURFA
Şanlıurfa Valiliği tarafından yapılan açıklamada Eyyübiye, Haliliye, Karaköprü, Siverek, Viranşehir, Hilvan ve Bozova ilçelerinin kırsal bölgedeki okullarının buzlanma nedeniyle tatil edildiği duyuruldu. İl ve ilçe merkezlerinde ise eğitime devam edilecek.