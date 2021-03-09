''Çok yüksek riskli'' Edirne'de yeni tedbirler

Kent merkezinde bulunan ve trafiğe kapalı olan Saraçlar Caddesi ile Çilingirler Caddesi'ne girişlere sınırlama getirildi. Bu caddelerin bazı ara sokaklara girişleri ise tamamen kapatıldı. Polis ekipleri, sınırlama getirilen caddelerin girişlerini demir bariyerlerle kapattı. Tedbirler kapsamında Saraçlar Caddesi'nin 4 metrekareye 1 kişi olarak sınırlandırıldığı belirtildi. Girişlerini kısıtlama getirilen caddelere girişlerde HES kodu uygulaması getirileceği de kaydedildi.