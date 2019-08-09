Çökme ihbarına giden itfaiyeci şaşkına döndü

DEPREMİN MERKEZ ÜSSÜ TUTLUCA’DA DEPREMZEDELERİN İLK GECESİ



Denizli’nin Bozkurt ilçesinde meydana gelen 6 büyüklüğündeki depremin merkez üssü olan Tutluca’da depremzedelerin büyük çoğunluğu ilk geceyi AFAD ve Kızılay tarafından bölgeye bölgeye kurulan çadırlarda geçirdi. Depremzedelerden bazıları çadır yerine araçlarında konaklamayı seçerken, bazıları da sağlam gördükleri evlerinde kalmaya devam etti.