Çökme ihbarına giden itfaiyeci şaşkına döndü
6 büyüklüğünde depremle sarısılan Denizli'de, ''çatı çökmesi'' ihbarına giden itfaiye eri, depremde zarar gören evinden eşini ve iki çocuğunu kurtardı.
Denizli'de Bozkurt merkezli 6 büyüklüğündeki depremde "çatı çökmesi" ihbarına giden itfaiye eri, depremde zarar gören evinden eşini ve iki çocuğunu kurtardı. Ayrıca, Denizli’nin Bozkurt ilçesinde merkez üssü Tutluca olan 6 büyüklüğündeki deprem, felaketin yaşandığı ilk gecede, yıllarca aynı yastığa başkoyan Taşkın çiftini ayırdı. Çiftlerden biri evlerini terk etmezken diğeri evin önünde park halinde bulunan otomobilin içinde konakladı.
Bozkurt ilçesinde yaşanan depremin ardından, ilçede görev yapan itfaiye ekiplerine bir evin tavanında göçme olduğu ihbarı yapıldı. İlçede görev yapan itfaiye eri Özgün Bektaş, meslektaşlarıyla birlikte olay yerine gittiğinde çökmenin yaşandığı yerin kendi evi olduğunu görerek şok yaşadı.
Depremde evdeki zarar görmeyen odada bulunan iki çocuğunu tahliye eden Bektaş, daha sonra şiddetli sarsıntı nedeniyle oluşan hasar hakkında inceleme yaptı. Bektaş'ın evinde ciddi boyutta maddi hasar meydana geldiği öğrenildi.
DEPREMİN MERKEZ ÜSSÜ TUTLUCA’DA DEPREMZEDELERİN İLK GECESİ
Denizli’nin Bozkurt ilçesinde meydana gelen 6 büyüklüğündeki depremin merkez üssü olan Tutluca’da depremzedelerin büyük çoğunluğu ilk geceyi AFAD ve Kızılay tarafından bölgeye bölgeye kurulan çadırlarda geçirdi. Depremzedelerden bazıları çadır yerine araçlarında konaklamayı seçerken, bazıları da sağlam gördükleri evlerinde kalmaya devam etti.