Çömlekten yaptı dünya şampiyonu oldu

Belki de dünyada bu renk ve özellikte toprak yok. Bunu daha ön plana çıkarabiliriz. Zaten amacımızda bu. Rusya'dan, İtalya'dan, İspanya'dan ustalar getirip, Menemen ve Avanos'taki ustaları da buraya getirip burada çok farklı işler yapabiliriz. Karacasu açısından da bu çok büyük bir tanıtım olur. Belki de önümüzdeki yıl İtalya'da yapılacak olan dünya yarışmasına Karacasulu sanatçılarımızı götürebilir ve Karacasu'yu ulusal alanda tanıtabiliriz" dedi.