Çöp evde bulunan çocuğun annesi konuştu: ''Yakarım ortalığı!''
Tüm Türkiye Bursa'daki çöp ev skandalıyla dehşete düştü. Teyzesi tarafından bir yıldır alıkonan ve kilitli kaldığı odada Nilüfer Belediyesi'nin temizlik işçileri tarafından bitkin halde bulunan 9 yaşındaki C.M.A'nın Antalya’da yaşayan annesi Yasemin A., yaşananlarla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
Bursa'daki çöp evde bulunan 9 yaşındaki C.M.A'nın Antalya’da yaşayan annesi Yasemin A., 3 yıldır çocuğunu aradığını ve kardeşi tarafından kaçırılması nedeniyle oğluna ulaşamadığını savundu.
Çocuğu için aldığı karton kutu içindeki oyuncak ve kıyafetleri gösteren Yasemin A., düzenli olarak çocuğuna eşya gönderdiğini belirtti.
Yasemin A., 3 yıldır çocuğunu aradığını ve kardeşinin kadına şiddet olaylarından adresine gizlilik kararı aldırması nedeniyle bir türlü sonuca ulaşamadığını belirtti.
Oğlunu aramadığı bir gün dahi olmadığını dile getiren Yasemin A., “Sürekli dilekçe verdim, şikayetçi oldum. Bursa’da yaşıyordum, 19 aylıkken onu anneme bıraktım. Annem Antalya’ya gelemeyecekti, kız kardeşim de boşanıp çocuğuyla geliyor. Annem çocuğuma gayet iyi bakıyordu. Annem öleli 3 yıl oldu, o gün bugündür oğlumdan haber alamıyorum. Sesini bile duyamadım. Oğlum 2013 doğumludur. Oğluma her hafta istediği oyuncakları, kıyafetleri gönderirdim. Para gönderirsem çocuğumu gösteriyorlar, göndermezsem telefona vermiyorlardı. Kardeşim kendi eşinden çocuğuyla kaçtığı için ortada bir adres yoktu” diye konuştu.