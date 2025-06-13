Çöp evden 4 kamyon çöple birlikte çıkanlar kahretti: Kediler, kaplumbağalar...

Endişe edilecek şekilde görüntüler var içeride. Bu kişilerin bir an önce tedavi olması gerekiyor. Bununla ilgili yetkili kuruluşlara da başvurumuzu yaptık. 7- 8 ay sonra yine aynı manzaralarla karşılaşacağız. İçeride 10’dan fazla kedi var. Çıkarabildiğimiz kadarını çıkardık. 2 tane de kaplumbağa çıkardık evden. Kaplumbağaları Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri teslim aldı. Sağlık durumlarına bakıldıktan sonra doğaya salınacaklar" dedi. (DHA)