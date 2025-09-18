Çöp yangınında akılalmaz zarar: Zarar tam 30 milyon Türk Lirası
İzmir'in Buca ilçesinde mobilya atıklarının bulunduğu çöplük alanda çıkan yangında bir iş yeri tamamen kullanılamaz hale gelirken, esnafın zararının 30 milyon TL olduğu açıklandı.
Kaynak: İHA
Buca ilçesi Seyhan Mahallesi'ndeki sanayi sitesinde, gece saat 02.00 sıralarında mobilya atıklarının bulunduğu alanda yangın çıktı.
Sünger, kumaş ve suntadan oluşan atık yığınında henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangın, kısa sürede büyüyerek çevredeki mobilya yedek parçalarının bulunduğu bir iş yerine sıçradı.
Yangını fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerince yangın, saatler sonra kontrol altına alınarak söndürüldü.
Çıkan yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, alevlerin sıçradığı iş yeri tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Öte yandan yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldığı öğrenildi.
