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Çöpe atılan poşetten bebek cesedi çıktı

Mersin'de çöp konteynerine poşet içerisinde atılmış bebek cesedi bulundu.

Kaynak: İHA
Çöpe atılan poşetten bebek cesedi çıktı - Resim: 1

Olay, ilçeye bağlı Meydan Mahallesi Meydan Caddesi'ndeki çöp konteynerinde yaşandı. 

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Çöpe atılan poşetten bebek cesedi çıktı - Resim: 2

Alınan bilgiye göre, atık madde toplayan 50 yaşındaki Cennet S., çöp konteyneri içerisini karıştırırken kanca taktığı poşette beze sarılı bir bebeğin cansız bedeni ile karşılaştı. 

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Çöpe atılan poşetten bebek cesedi çıktı - Resim: 3

Cennet S.'ün haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri geldi. Polis ekipleri ve savcının incelemesinin ardından bebeğin cansız bedeni cenaze aracına alınarak morga götürüldü. 

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Çöpe atılan poşetten bebek cesedi çıktı - Resim: 4

Yeni doğduğu değerlendirilen bebeği atan şüpheli veya şüphelilerin yakalanması için geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

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