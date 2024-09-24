Çöpe atılan poşetten bebek cesedi çıktı
Mersin'de çöp konteynerine poşet içerisinde atılmış bebek cesedi bulundu.
Kaynak: İHA
Olay, ilçeye bağlı Meydan Mahallesi Meydan Caddesi'ndeki çöp konteynerinde yaşandı.
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Alınan bilgiye göre, atık madde toplayan 50 yaşındaki Cennet S., çöp konteyneri içerisini karıştırırken kanca taktığı poşette beze sarılı bir bebeğin cansız bedeni ile karşılaştı.
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Cennet S.'ün haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri geldi. Polis ekipleri ve savcının incelemesinin ardından bebeğin cansız bedeni cenaze aracına alınarak morga götürüldü.
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Yeni doğduğu değerlendirilen bebeği atan şüpheli veya şüphelilerin yakalanması için geniş çaplı soruşturma başlatıldı.
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