Çöpte bulunan insan kafatasının sahibi bulundu! İnanamayacaksınız...

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi olduğu 1994 yılında Hatay’ın Samandağ ilçesine giden G.S.’nin, bir mezarlık görevlisinden eğitimde kullanmak için kafatasını aldığı ortaya çıktı. G.S.’nin, bu zamana kadar kafatasını evinde sakladığı, kime ait olduğunu bilmediği belirtildi.