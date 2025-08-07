Çöpten topladıkları atıkların içindeki altın tozlarını birleştirip yeniden altın haline getiriyorlar

Altının üretim anında toz ve dumanının etrafa saçıldığını belirten Yüksel, "Esnafımızda bunları topluyor, birkaç ay sonra Kahramanmaraş'a, Gaziantep'e, İstanbul'a götürüyorlardı. An itibari ile artık Diyarbakır'da tam teknoloji sisteme uygun Mega Sanayi'de ramat tesisimiz açılmıştır. Memleket adına, sektör adına çok sevindirici bir girişimdir. Sadece Diyarbakır değil, bütün çevre illerde bundan faydalanacak" dedi.