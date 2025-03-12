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  4. Çorap imalathanesi alev alev yandı; işçiler mahsur kaldı

Çorap imalathanesi alev alev yandı; işçiler mahsur kaldı

İstanbul Bayrampaşa'da çorap imalathanesinde yangın çıktı. Mahsur kalan 2 işçi itfaiye merdiveniyle kurtarıldı.

Kaynak: DHA
Çorap imalathanesi alev alev yandı; işçiler mahsur kaldı - Resim: 1

Yangın, saat 14.30 sıralarında Terazidere Mahallesi Funda Sokak'taki 3 katlı çorap imalathanesinin 2'ci katında çıktı. İş yerinde dumanları fark eden işçiler itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. 

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Çorap imalathanesi alev alev yandı; işçiler mahsur kaldı - Resim: 2

Çalışanların bazıları kendi imkanlarıyla dışarı çıkarken yoğun duman nedeniyle binayı terk edemeyen 2 işçi çatıya çıkarak kurtarılmayı bekledi.

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Çorap imalathanesi alev alev yandı; işçiler mahsur kaldı - Resim: 3

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri mahsur kalan işçileri merdiven yardımıyla kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. 

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Çorap imalathanesi alev alev yandı; işçiler mahsur kaldı - Resim: 4

2'nci katta çıkan yangın diğer katlara sıçramadan söndürülürken yangında ölen ya da yaralanan olmadı.

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