Çorap imalathanesi alev alev yandı; işçiler mahsur kaldı
İstanbul Bayrampaşa'da çorap imalathanesinde yangın çıktı. Mahsur kalan 2 işçi itfaiye merdiveniyle kurtarıldı.
Kaynak: DHA
Yangın, saat 14.30 sıralarında Terazidere Mahallesi Funda Sokak'taki 3 katlı çorap imalathanesinin 2'ci katında çıktı. İş yerinde dumanları fark eden işçiler itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine haber verdi.
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Çalışanların bazıları kendi imkanlarıyla dışarı çıkarken yoğun duman nedeniyle binayı terk edemeyen 2 işçi çatıya çıkarak kurtarılmayı bekledi.
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İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri mahsur kalan işçileri merdiven yardımıyla kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti.
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2'nci katta çıkan yangın diğer katlara sıçramadan söndürülürken yangında ölen ya da yaralanan olmadı.
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