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Çorbacıda 1 kişinin öldüğü silahlı kavga kamerada

İzmir'in Ödemiş ilçesinde çorbacıda 1 kişinin öldüğü, 2 kişinin de yaralandığı silahlı kavganın görüntüleri ortaya çıktı.

Kaynak: DHA
Çorbacıda 1 kişinin öldüğü silahlı kavga kamerada - Resim: 1

Umurbey Mahallesi Mithatpaşa Caddesi'ndeki bir çorbacıda, dün saat 03.00 sıralarında M.G. ile S.Ç. arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. 

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Çorbacıda 1 kişinin öldüğü silahlı kavga kamerada - Resim: 2

Kavgada, M.G., tabancasıyla S.Ç. ve yanındaki kardeşi S.Ç.'ye ateş etti. Kurşunların isabet ettiği iki kardeş ile müşterilerden H.B. yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

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Çorbacıda 1 kişinin öldüğü silahlı kavga kamerada - Resim: 3

Ödemiş Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan S.Ç., doktorların müdahalelerine rağmen kurtulamadı.

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Çorbacıda 1 kişinin öldüğü silahlı kavga kamerada - Resim: 4

Diğer 2 yaralının ise tedavilerinin sürdüğü bildirildi. Polis, olayın ardından M.G.'yi gözaltına aldı.

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