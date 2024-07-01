Çorbacıda 1 kişinin öldüğü silahlı kavga kamerada
İzmir'in Ödemiş ilçesinde çorbacıda 1 kişinin öldüğü, 2 kişinin de yaralandığı silahlı kavganın görüntüleri ortaya çıktı.
Kaynak: DHA
Umurbey Mahallesi Mithatpaşa Caddesi'ndeki bir çorbacıda, dün saat 03.00 sıralarında M.G. ile S.Ç. arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü.
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Kavgada, M.G., tabancasıyla S.Ç. ve yanındaki kardeşi S.Ç.'ye ateş etti. Kurşunların isabet ettiği iki kardeş ile müşterilerden H.B. yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
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Ödemiş Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan S.Ç., doktorların müdahalelerine rağmen kurtulamadı.
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Diğer 2 yaralının ise tedavilerinin sürdüğü bildirildi. Polis, olayın ardından M.G.'yi gözaltına aldı.
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