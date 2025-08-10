Çorlu’da tekstil fabrikası ve seramik deposunda yangın

Tekirdağ itfaiye ekipleri olay yerine hızlıca intikal ederek yangına müdahale ediyor. Alevlerin kontrol altına alınması için yoğun çalışmalar sürüyor. Yangın nedeniyle fabrika üretimi dururken, bölgedeki trafik kısa süreli kontrollü sağlandı. Yetkililer yangının çıkış sebebiyle ilgili kapsamlı soruşturma başlattı.