Corona virüs nedeniyle ölenlerin en büyük sağlık sorunu

İtalya Sağlık Enstitüsü'nün ülkede koronavirüs bağlantılı hayatını kaybeden 2 bin 3 kişiyle ilgili yaptığı araştırmaya göre, yeni tip koronavirüsün yol açtığı COVID-19 hastalığından ölenlerin yaş ortalaması 79,5. Araştırmaya göre merkezi artık İtalya olan salgında ölenlerin yüzde 70'ini erkekler oluşturuyor.