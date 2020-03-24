Corona virüse yakalanan hastalar yerlerde! Dünyayı şoke eden fotoğraflar...

Hem ABD hem de Avrupa'da vaka sayılarında patlama yaşandı. İngiltere'de Başbakan Boris Johnson'ın uyarılarını dikkate almayan halk, hafta sonu parklara ve sahillere akın etti. Salgının Avrupa'da en çok görüldüğü ülkelerden olan Fransa'da ise doktorlar önemli uyarılarda bulundu. İşte corona virüsüne dair son dakika gelişmeleri...