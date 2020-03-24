Corona virüse yakalanan hastalar yerlerde! Dünyayı şoke eden fotoğraflar...
Corona virüsü dünyaya diz çöktürmeye devam ediyor. Dünya çapında virüs bulaşan kişi sayısı 336 bini aştı. Ölü sayısı ise 14 bin 600'ü geçti. Asya dışındaki ülkelerde durum kötüye gitmeye devam ediyor. İspanya'da bir hastanede çekilen görüntüler gündeme bomba gibi düştü.
Corona virüsü dünyaya diz çöktürmeye devam ediyor. Dünya çapında virüs bulaşan kişi sayısı 336 bini aştı. Ölü sayısı ise 14 bin 600'ü geçti. Asya dışındaki ülkelerde durum kötüye gitmeye devam ediyor. İspanya'da bir hastanede çekilen görüntüler gündeme bomba gibi düştü.
Hem ABD hem de Avrupa'da vaka sayılarında patlama yaşandı. İngiltere'de Başbakan Boris Johnson'ın uyarılarını dikkate almayan halk, hafta sonu parklara ve sahillere akın etti. Salgının Avrupa'da en çok görüldüğü ülkelerden olan Fransa'da ise doktorlar önemli uyarılarda bulundu. İşte corona virüsüne dair son dakika gelişmeleri...
İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın halka "sosyal mesafeyi koruyun yoksa çok yakında daha katı yasaklar gündeme gelecek" açıklamaları, İngiltere'deki tüm gazetelerin manşetlerine taşınmış durumda.