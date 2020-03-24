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  3. 24 Mart 2020 10:26

Corona virüse yakalanan hastalar yerlerde! Dünyayı şoke eden fotoğraflar...

Corona virüsü dünyaya diz çöktürmeye devam ediyor. Dünya çapında virüs bulaşan kişi sayısı 336 bini aştı. Ölü sayısı ise 14 bin 600'ü geçti. Asya dışındaki ülkelerde durum kötüye gitmeye devam ediyor. İspanya'da bir hastanede çekilen görüntüler gündeme bomba gibi düştü.

Corona virüse yakalanan hastalar yerlerde! Dünyayı şoke eden fotoğraflar...

Corona virüsü dünyaya diz çöktürmeye devam ediyor. Dünya çapında virüs bulaşan kişi sayısı 336 bini aştı. Ölü sayısı ise 14 bin 600'ü geçti. Asya dışındaki ülkelerde durum kötüye gitmeye devam ediyor. İspanya'da bir hastanede çekilen görüntüler gündeme bomba gibi düştü.

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Corona virüse yakalanan hastalar yerlerde! Dünyayı şoke eden fotoğraflar...

Hem ABD hem de Avrupa'da vaka sayılarında patlama yaşandı. İngiltere'de Başbakan Boris Johnson'ın uyarılarını dikkate almayan halk, hafta sonu parklara ve sahillere akın etti. Salgının Avrupa'da en çok görüldüğü ülkelerden olan Fransa'da ise doktorlar önemli uyarılarda bulundu. İşte corona virüsüne dair son dakika gelişmeleri...

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Corona virüse yakalanan hastalar yerlerde! Dünyayı şoke eden fotoğraflar...

İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın halka "sosyal mesafeyi koruyun yoksa çok yakında daha katı yasaklar gündeme gelecek" açıklamaları, İngiltere'deki tüm gazetelerin manşetlerine taşınmış durumda.

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Corona virüse yakalanan hastalar yerlerde! Dünyayı şoke eden fotoğraflar...

Gazetelerde İngiltere'deki koronavirüs salgınının ölü sayısının 5 bini aştığı İtalya'nın sadece 14 gün gerisinde olduğu ifade ediliyor ve yapılan tüm 'evde kalın' uyarılarına rağmen halkın parkları, sahilleri doldurduğu vurgulanıyor.

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