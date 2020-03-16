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  3. 16 Mart 2020 13:45

Corona virüsün ilacı bulundu mu? Belçika'dan heyecanlandıran haber

Flaman Biyoteknoloji Enstitüsü uzmanlarından Prof. Dr. Xavier Saelens, laboratuvar ortamında Covid - 19 virüsünü etkisiz hale getirdiklerini belirterek, bunun ileriye doğru atılmış önemli bir adım olduğunu söyledi.

Corona virüsün ilacı bulundu mu? Belçika'dan heyecanlandıran haber

Flaman Biyoteknoloji Enstitüsü uzmanlarından Prof. Dr. Xavier Saelens, laboratuvar ortamında Covid - 19 virüsünü etkisiz hale getirdiklerini belirterek, bunun ileriye doğru atılmış önemli bir adım olduğunu söyledi.

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Corona virüsün ilacı bulundu mu? Belçika'dan heyecanlandıran haber

Flaman Hükümeti Başbakan Yardımcısı, Bilim ve Ekonomi Bakanı Hilde Crevits, kişisel Twitter hesabından bu açıklamayı paylaşarak, "Zekice ve çığır açan bir adım" olarak değerlendirdi. Ancak bu konuda kat edilecek daha uzun yol bulunduğunu söyledi.

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Corona virüsün ilacı bulundu mu? Belçika'dan heyecanlandıran haber

VIB'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, Xavier Saelens ve Gent Üniversitesi Tıbbi Biyoteknoloji Merkezi araştırma ekibi tarafından, potansiyel Covid - 19 virüsünün tedavisi konusunda çığır açan bir bilimsel çalışma gerçekleştirildiği duyuruldu.

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Corona virüsün ilacı bulundu mu? Belçika'dan heyecanlandıran haber

Xavier Saelens ve ekibi, geçen ay SARS Cov - 2 ve Covid - 19 virüsü ile savaşabilen eşsiz bir antikor bulduklarını açıklamıştı.

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