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  3. 14 Ocak 2021 09:40

İstanbul'da koronavirüs aşıları böyle dağıtıldı

Çin'den Türkiye'ye getirilen CoronaVac aşısı, Sağlık Bakanlığı'nın ''Aşı Nakil Aracı'' ile İstanbul'da hastanelere dağıtıldı. Aşı dağıtım süreci böyle görüntülendi...

İstanbul'da koronavirüs aşıları böyle dağıtıldı

Araçların depodan çıkarken kornalarına bastıkları ve polisin de eskortluk yaptığı görüldü. Araç çıkışları havadan da görüntülendi.

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İstanbul'da koronavirüs aşıları böyle dağıtıldı

Ankara'dan İstanbul'a getirilen 'CoronaVac' aşısı İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü'nün Bakırköy'deki ilaç deposunda bekletildi.

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İstanbul'da koronavirüs aşıları böyle dağıtıldı

Aşılar bu sabah saat 05.00 itibariyle, eksi 20 ile artı 20 derece sıcaklığı ayarlanabilen 'aşı nakil araçları' ile İstanbul'daki ilçe sağlık müdürlüklerinin depolarını götürüldü.

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İstanbul'da koronavirüs aşıları böyle dağıtıldı

Aşılar buradan da hastanelere dağıtıldı. İstanbul'daki hastanelerde aşılamalar bugün başladı.

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