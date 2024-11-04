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Çorum'da 1 kişinin öldüğü patlamanın şiddetini gözler önüne seren kareler

Çorum'da 1 kişinin öldüğü, 33 kişinin yaralandığı doğalgaz patlamasının ardından binadaki hasar görüntülendi. Patlamanın etkisiyle çatının bile delindiği görüldü.

Kaynak: İHA
Çorum'da 1 kişinin öldüğü patlamanın şiddetini gözler önüne seren kareler - Resim: 1

Olay, dün öğle saatlerinde kent merkezinde Osmancık Caddesi'ndeki Hilal Apartmanı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, binanın 3'üncü katında bulunan evde doğal gaz kaynaklı bir patlama meydana geldi. 

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Çorum'da 1 kişinin öldüğü patlamanın şiddetini gözler önüne seren kareler - Resim: 2

Çorumgaz firmasının sorumlu doğalgaz şirketi olduğu Çorum’da yaşanan patlamada 1 kişi hayatını kaybederken 33 kişi yaralanırken 15 binada hasar oluştu. 

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Çorum'da 1 kişinin öldüğü patlamanın şiddetini gözler önüne seren kareler - Resim: 3

Çorum Belediyesi ekipleri patlamanın yaşandığı alanda çalışmalarını sürdürürken bir yandan da hasar tespit çalışması başlatıldı.

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Çorum'da 1 kişinin öldüğü patlamanın şiddetini gözler önüne seren kareler - Resim: 4

Çatı delindi, merdivenler yıkıldı

Yapılacak hasar tespit çalışmaları neticesinde patlamanın olduğu binanın yıkılması değerlendirilirken, çekilen dron görüntülerinde binanın çatısının bile delindiği ortaya çıktı.

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