Çorum'da büyük keşif: 3 bin 800 yıldır toprağın altındaymış

Bu düşünceyi destekleyen başka buluntularında olduğunu dile getiren Prof. Dr. Andreas Schacahner, “Bu yıl bulduğumuz 3500 yıllık içme kabı ve daha önce bulunan keçi ve yumruk şeklindeki kapları da bu yapıda bulduk. 50 metre uzunluğa, 300 metre genişliğe sahip olan binamız çok büyük. Yapının iki safhalı olduğunu görüyoruz. Hitit döneminde kurulup imparatorluk döneminin başlangıcında tekrar tamir görmüş hatta daha da büyütülmüş” dedi.



