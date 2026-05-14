Çorum'da hortum dehşeti: Köyün içinden geçti, ortalık savaş alanına döndü
Çorum'un Sungurlu ilçesine bağlı Oyaca köyünde meydana gelen şiddetli hortum, yerleşim yerini savaş alanına çevirdi. Çok sayıda evin çatısının uçtuğu ve duvarların yıkıldığı felakette ilk belirlemelere göre 2 kişi yaralandı
Kaynak: İHA
Dev hortumun yerleşim yerinden geçmesiyle birlikte köydeki çok sayıda evin çatısı uçtu, bahçe duvarları yıkıldı ve ağaçlar köklerinden söküldü. 2 kişinin de yaralandığı öğrenildi.
Köye AFAD, jandarma, sağlık ve Sungurlu Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
Hortum anı ise vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
