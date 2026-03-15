Çorum'da kahreden olay: Alzheimer hastası yaşlı adam feci şekilde can verdi
Çorum’un İskilip ilçesinde 3. kattaki evinin penceresinden düşen 82 yaşındaki Alzheimer hastası Ramazan U., olay yerinde hayatını kaybetti.
Kaynak: DHA
Olay, Çorum’un İskilip ilçesinde Bahabey Mahallesi Yüzüncü Yıl Caddesi’nde bulunan bir apartmanda meydana geldi. Apartmanın 3. katında yaşayan Alzheimer hastası 82 yaşındaki Ramazan U., dengesini kaybederek beton zemine düştü.
1 / 5
U.'nun yerde hareketsiz yattığını görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde yaşlı adamın hayatını kaybettiği belirlendi.
2 / 5
Polisin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından U.'nun cenazesi, otopsi için İskilip Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
3 / 5
Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. (DHA)
4 / 5