Çorum'da kuvvetli sağanak yolları göle çevirdi, tarım arazileri sular altında
Meteoroloji'nin "sarı kod" uyarısı verdiği Çorum'un Alaca ilçesinde sağanak yağış sele dönüştü. Tarım arazilerinin zarar gördüğü ve yolların göle döndüğü ilçede, belediye ekipleri tahliye çalışması başlatırken vatandaşlar evlerini korumaya çalışıyor. Alaca-Çorum Karayolu'nda ise ulaşım güçlükle sağlanıyor.
Alaca ilçe merkezinde etkisini gösteren kuvvetli yağış nedeniyle cadde ve sokaklar adeta göle döndü
Özellikle Alaca-Çorum Karayolu Sanayi Sitesi kavşağında yola taşan sel suları, sürücülere zor anlar yaşattı. Araçların ilerlemekte güçlük çektiği bölgede trafik akışı kontrollü olarak sağlanabiliyor
Sağanağın hemen ardından Alaca Belediyesi ekipleri, su birikintilerinin tahliyesi için cadde ve sokaklarda yoğun bir çalışma başlattı. Belediye ekiplerinin çalışmalarına, kendi imkanlarıyla ev ve iş yerlerini su baskınlarından korumaya çalışan vatandaşlar da eşlik etti