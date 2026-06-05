Çorum'da sağanak yağış felakete dönüştü! Tarım arazileri sular altında kaldı, yollar kapandı
Çorum'un Alaca ilçesinde etkili olan şiddetli sağanak yağış sele neden oldu. İbrahim köyü ve Karamahmut bölgesinde tarım arazileri sular altında kalırken, taşan sular Sanayi Sitesi Kavşağı'nı ulaşıma kapattı.
Kaynak: DHA / İHA
Çorum'un Alaca ilçesinde aniden bastıran ve etkisini artıran kuvvetli sağanak yağış, hayatı olumsuz etkileyerek sele dönüştü.
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Özellikle ilçeye bağlı İbrahim köyü ve Karamahmut bölgelerinde etkili olan afet, bölgedeki tarım arazilerinde ciddi maddi hasara yol açtı.
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Sanayi Sitesi Kavşağı Sel Sularına Teslim Oldu
Yağışın şiddetini artırmasıyla birlikte taşan sel suları, tarım arazilerinin yanı sıra şehir içi ulaşımı da felç etti.
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Alaca ilçesindeki kritik geçiş noktalarından biri olan Sanayi Sitesi Kavşağı, biriken sular nedeniyle tamamen trafiğe kapandı.
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