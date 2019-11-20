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  3. 20 Kasım 2019 01:01

Çorum'da tarihe ışık tutan keşif

Çorum'da yol yapım çalışması sırasında, içinde kadın iskeleti, cam parçaları ve toprak parfüm şişesi olan, Roma dönemine ait yaklaşık 2 bin yıllık lahit bulundu. .

Çorum'da tarihe ışık tutan keşif

Kent merkezindeki bir bölgede belediye ekiplerince yürütülen yol çalışmaları sırasında zeminden yaklaşık 70 santimetre derinlikte lahde rastlayan işçiler, durumu Çorum Müzesi yetkililerine bildirdi.

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Çorum'da tarihe ışık tutan keşif

Polis ekipleriyle bölgeye giden müze uzmanları, lahdin bulunduğu alanda inceleme yaptı. Uzmanlarca gerçekleştirilen kurtarma kazısıyla lahit, bulunduğu alandan çıkarılarak müze bahçesine götürüldü.

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Çorum'da tarihe ışık tutan keşif

Burada içi temizlenen lahitteki cam parçaları ve pişmiş topraktan yapılmış parfüm şişesi, incelenmek üzere müze laboratuvarına, kadın iskeleti de Hitit Üniversitesi Antropoloji Bölümü'ne teslim edildi.

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Çorum'da tarihe ışık tutan keşif

Daha önce de toprak bir mezar bulunan bölgenin sit alanı olarak koruma altına alınması ve detaylı olarak incelenmesi için Müze Müdürlüğü tarafından Kültür ve Turizm Bakanlığı nezdinde çalışma başlatıldı.

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