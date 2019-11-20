Çorum'da tarihe ışık tutan keşif
Çorum'da yol yapım çalışması sırasında, içinde kadın iskeleti, cam parçaları ve toprak parfüm şişesi olan, Roma dönemine ait yaklaşık 2 bin yıllık lahit bulundu. .
Kent merkezindeki bir bölgede belediye ekiplerince yürütülen yol çalışmaları sırasında zeminden yaklaşık 70 santimetre derinlikte lahde rastlayan işçiler, durumu Çorum Müzesi yetkililerine bildirdi.
Polis ekipleriyle bölgeye giden müze uzmanları, lahdin bulunduğu alanda inceleme yaptı. Uzmanlarca gerçekleştirilen kurtarma kazısıyla lahit, bulunduğu alandan çıkarılarak müze bahçesine götürüldü.
Burada içi temizlenen lahitteki cam parçaları ve pişmiş topraktan yapılmış parfüm şişesi, incelenmek üzere müze laboratuvarına, kadın iskeleti de Hitit Üniversitesi Antropoloji Bölümü'ne teslim edildi.