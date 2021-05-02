Covid-19 aşısının mucidi Uğur Şahin servetine servet kattı
Dünyanın ilk onaylanan Covid-19 aşısını geliştiren BioNTech firmasının kurucusu Prof. Dr. Uğur Şahin dünyanın en zengin insanları sıralamasında hızla yükseliyor. İşte BioNTech CEO’su Uğur Şahin’in serveti…
Covid-19 aşısını geliştiren Alman BioNTech firmasının CEO'su Prof. Dr. Uğur Şahin dünyanın en zengin insanları sıralamasında hızla yükseliyor.
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Eşi Özlem Türeci ile birlikte koronavirüse karşı geliştirdikleri aşı ile bir anda tüm dünyanın gündemine gelen Uğur Şahin İngiliz iş adamlarını bile geride bıraktı.
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Uğur Şahin’in CEO’su olduğu BioNTech, Time’ın en etkili 100 şirket listesine girdi.
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Eşi Özlem Türeci ile 2008’de BioNTech şirketini kuran Prof. Dr. Uğur Şahin’in serveti 1 ayda 3 milyar dolar artarak 7.4 milyar dolara ulaştı.
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