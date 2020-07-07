Covid-19 salgınında sürü bağışıklığı araştırmasında dikkat çeken sonuç
İspanya'da yapılan bir çalışma yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınında sürü bağışıklığı yönteminin yeterli olmadığını ortaya koydu.
The Lancet bilim dergisinde yayımlanan çalışmaya göre, İspanya'da 60 bin kişi üzerinde yapılan araştırma, İspanya nüfusunun yüzde 5'inin Covid-19'a karşı bağışıklık geliştirdiğini ortaya koydu.
Sürü bağışıklığını gerçekleşmesi için ise virüsün yayılmayı durmasını sağlayacak kadar insanın enfekte olması gerekiyor.
Bilim insanları nüfusun yüzde 70 ile yüzde 90 arasının bağışıklık kazanması durumunda enfekte olmayanların korunabileceğini belirtiyor.