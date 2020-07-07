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  3. 07 Temmuz 2020 11:20

Covid-19 salgınında sürü bağışıklığı araştırmasında dikkat çeken sonuç

İspanya'da yapılan bir çalışma yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınında sürü bağışıklığı yönteminin yeterli olmadığını ortaya koydu.

Covid-19 salgınında sürü bağışıklığı araştırmasında dikkat çeken sonuç

The Lancet bilim dergisinde yayımlanan çalışmaya göre, İspanya'da 60 bin kişi üzerinde yapılan araştırma, İspanya nüfusunun yüzde 5'inin Covid-19'a karşı bağışıklık geliştirdiğini ortaya koydu. 

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Covid-19 salgınında sürü bağışıklığı araştırmasında dikkat çeken sonuç

Sürü bağışıklığını gerçekleşmesi için ise virüsün yayılmayı durmasını sağlayacak kadar insanın enfekte olması gerekiyor.

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Covid-19 salgınında sürü bağışıklığı araştırmasında dikkat çeken sonuç

Bilim insanları nüfusun yüzde 70 ile yüzde 90 arasının bağışıklık kazanması durumunda enfekte olmayanların korunabileceğini belirtiyor. 

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Covid-19 salgınında sürü bağışıklığı araştırmasında dikkat çeken sonuç

Araştırma sonucunda İspanya'nın kıyı kesimlerinde Covid-19 antikor seviyesinin yüzde 3 civarında olduğu, ülkede salgının yoğun etkili olduğu yerlerde daha yüksek olduğu belirtildi. 

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