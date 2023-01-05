Cristiano Ronaldo'dan olay gaf: Sözleri sosyal medyada viral oldu
2022 Dünya Kupası sonrası Manchester United'dan Suudi Arabistan takımı Al-Nassr'a transfer olan Cristiano Ronaldo, düzenlenen basın toplantısında yaptığı gafla gündeme geldi.
Suudi Arabistan takımı Al-Nassr'a transfer olarak dünya gündeminin en çok konuşulan isimleri arasında giren yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo, basın toplantısında unutulmayacak bir gafa imza attı. İşte sosyal medyada viral olan o gaf...
Spor tarihinin en büyük kontratlarından birine imzasını atarak Suudi Arabistan'ın Al-Nassr takımına transfer olan efsane oyuncu Cristiano Ronaldo, yeni takımı için yaptığı ilk basın toplantısında tarihi bir gafa imzasını attı.
Suudi Arabistan'a transfer olan 37 yaşındaki yıldız, yaptığı açıklamada Güney Afrika'da bulunmaktan ötürü mutlu olduğunu söyledi.
Güney Afrika'da oynayacak olmanın kariyerinin sonu anlamına gelmediğini belirten Ronaldo'nun bu sözleri kısa bir süre içerisinde sosyal medyanın gündemine oturdu.