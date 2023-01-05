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Cristiano Ronaldo'dan olay gaf: Sözleri sosyal medyada viral oldu

2022 Dünya Kupası sonrası Manchester United'dan Suudi Arabistan takımı Al-Nassr'a transfer olan Cristiano Ronaldo, düzenlenen basın toplantısında yaptığı gafla gündeme geldi.

Cristiano Ronaldo'dan olay gaf: Sözleri sosyal medyada viral oldu - Resim: 1

Suudi Arabistan takımı Al-Nassr'a transfer olarak dünya gündeminin en çok konuşulan isimleri arasında giren yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo, basın toplantısında unutulmayacak bir gafa imza attı. İşte sosyal medyada viral olan o gaf... 

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Cristiano Ronaldo'dan olay gaf: Sözleri sosyal medyada viral oldu - Resim: 2

Spor tarihinin en büyük kontratlarından birine imzasını atarak Suudi Arabistan'ın Al-Nassr takımına transfer olan efsane oyuncu Cristiano Ronaldo, yeni takımı için yaptığı ilk basın toplantısında tarihi bir gafa imzasını attı.

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Cristiano Ronaldo'dan olay gaf: Sözleri sosyal medyada viral oldu - Resim: 3

Suudi Arabistan'a transfer olan 37 yaşındaki yıldız, yaptığı açıklamada Güney Afrika'da bulunmaktan ötürü mutlu olduğunu söyledi.

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Cristiano Ronaldo'dan olay gaf: Sözleri sosyal medyada viral oldu - Resim: 4

Güney Afrika'da oynayacak olmanın kariyerinin sonu anlamına gelmediğini belirten Ronaldo'nun bu sözleri kısa bir süre içerisinde sosyal medyanın gündemine oturdu.

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