103 şehidin intikamı ''eşek arısı''yla alındı
103 şehidin katili 18 PKK'lı terörist, ''eşek arısı'' denilen mini drone'un desteğiyle 504 saat süren takip sonucunda etkisiz hale getirildi.
Cudi Dağı'nda 2 hafta önce, aralarında 3 üst düzey örgüt yöneticisinin de bulunduğu, 18 teröristin öldürüldüğü nefes kesen operasyonunda Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanlığı timleri, 11 Ekim'de Gabar Dağı Güneyce köyü kırsalında yürüttüğü "Hançer-2" operasyonu sırasında, PKK'nın sözde Çırav Takım Sorumlusu "Rezan Goyi" kod adlı Serbest Paksoy ile "Mahir Malatya" kod adlı Selçuk Köse'yi etkisiz hale getirdi.
Bu teröristlerin üzerlerinden ve sırt çantalarından elde edilen yazılı ve dijital materyaller incelemeye alındı. Örgütün sözde Botan sahası genel sorumlusu olan Masiro Gever Kod adlı Bedirhan Abo'nun, sözde eski Cudi Cephe sorumlusu Rızgar Gever kod adlı Müslim Fırtına ve yeni Cudi cephe sorumlusu Fırat Çeli kod adlı Selim Demiroğlu'nun bölgede oldukları belirlendi.
Teröristlerin, Kandil'deki Murat Karayılan'a telsizlerinden, "Hem havadan hem karadan sıkıştık. Kandil'e sızmanın yolunu arıyoruz" diye gönderdiği şifreli mesaj çözüldü.