103 şehidin intikamı ''eşek arısı''yla alındı

Bu teröristlerin üzerlerinden ve sırt çantalarından elde edilen yazılı ve dijital materyaller incelemeye alındı. Örgütün sözde Botan sahası genel sorumlusu olan Masiro Gever Kod adlı Bedirhan Abo'nun, sözde eski Cudi Cephe sorumlusu Rızgar Gever kod adlı Müslim Fırtına ve yeni Cudi cephe sorumlusu Fırat Çeli kod adlı Selim Demiroğlu'nun bölgede oldukları belirlendi.