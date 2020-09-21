Çukur dizisinden bir ilk! 5 milyon abone
Başrollerinde Aras Bulut İynemli, Erkan Kolçak Köstendil, Ercan Kesal gibi isimlerin yer aldığı Çukur dizisi, bir ilki gerçekleştirdi.
Çukur, dört sezon boyunca gerek reytinglerde gerekse sosyal medyada adını zirveye yazdırmaya devam ediyor. Sevilen dizi hem hikayesiyle hem de imza attığı sosyal sorumluluk projeleriyle büyük bir izleyici kitlesi kazandı.
Sürpriz karakterlerin katılımıyla 4. sezonda da konuşulmaya devam eden ‘Çukur’ her bölümüyle sosyal medyanın gündemine oturmaya devam ediyor.