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  3. 21 Eylül 2020 18:04

Çukur dizisinden bir ilk! 5 milyon abone

Başrollerinde Aras Bulut İynemli, Erkan Kolçak Köstendil, Ercan Kesal gibi isimlerin yer aldığı Çukur dizisi, bir ilki gerçekleştirdi.

Çukur dizisinden bir ilk! 5 milyon abone

Çukur, dört sezon boyunca gerek reytinglerde gerekse sosyal medyada adını zirveye yazdırmaya devam ediyor. Sevilen dizi hem hikayesiyle hem de imza attığı sosyal sorumluluk projeleriyle büyük bir izleyici kitlesi kazandı.

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Çukur dizisinden bir ilk! 5 milyon abone

Çukur, pazartesi akşamları reytinglerin değişmez lideri olarak her hafta yerini alıyor.

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Çukur dizisinden bir ilk! 5 milyon abone

Sürpriz karakterlerin katılımıyla 4. sezonda da konuşulmaya devam eden ‘Çukur’ her bölümüyle sosyal medyanın gündemine oturmaya devam ediyor.

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Çukur dizisinden bir ilk! 5 milyon abone

Yayın günleri Twitter ve Youtube'da trendlerde en çok konuşulan dizi olmayı başarıyor.

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