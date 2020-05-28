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  3. 28 Mayıs 2020 11:20

Cuma namazı hangi camilerde kılınacak?

Yeni tip kovid-19 salgını sonrası camilerde cemaatle namaza ara verilmişti. Yayımlanan genelgeye göre, 29 Mayıs'ta cami ve mescitlere cemaatle birlikte öğle, ikindi ve cuma namazları kılınabilecek. Peki, Cuma namazı hangi camilerde, nasıl kılınacak?

Cuma namazı hangi camilerde kılınacak?

CUMA NAMAZI HANGİ CAMİLERDE KILINACAK? Cuma namazı 29 Mayıs itibarıyla kılınmayaca başlayacak. Cuma namazı kılınacak camiler, il ve ilçelerin valilik ve kaymakamlık hesaplarından duyuruluyor.

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Cuma namazı hangi camilerde kılınacak?

Cuma namazı, valilik ve kaymakamlıklarca belirlenecek (il/ilçe müftülüklerinin tespitleri kapsamında) yeterli bahçesi/avlusu/açık alanı bulunan camilerde kılınabilecek.

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Cuma namazı hangi camilerde kılınacak?

CAMİLERDE UYULMASI GEREKEN KURALLAR * Cami girişlerine dezenfektan yerleştirilecek. * Cuma namazı avluda kılınacak.

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Cuma namazı hangi camilerde kılınacak?

* Maske takmak zorunlu * Tesbih, rahle, ayakkabı çekeceği gibi ortak malzeme kullanımı yasak.

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