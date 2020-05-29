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  3. 29 Mayıs 2020 14:35

Cuma namazı için 300 bin tek kullanımlık seccade dağıtıldı

Konya'da, koronavirüs tedbirleri kapsamında toplu ibadete kapatılan camilerin tekrar açılmasıyla birlikte bugün kılınan cuma namazı için 300 bin tek kullanımlık seccade dağıtıldı. Sultan Selim Camii önündeki Mevlana Meydanı'nda ise 1,5 metrelik mesafelerle yerlere işaretlemeler yapılıp, tek kullanımlık seccadeler serildi.

Cuma namazı için 300 bin tek kullanımlık seccade dağıtıldı

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından koronavirüs tedbirleri kapsamında 16 Mart günü toplu ibadet için kapatılan camiler, bugün yeniden açıldı. Konya’da, İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından belirlenen camilerde, bugün hummalı bir hazırlık yapıldı.

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Cuma namazı için 300 bin tek kullanımlık seccade dağıtıldı

Mevlana Müzesi yanında bulunan Sultan Selim Cami önündeki Mevlana Meydanı'nda da yaklaşık bin 500 kişilik bir alan oluşturuldu. Cemaatin saf tutması için 1,5 metrelik mesafelerle yerlere işaretlemeler yapılıp, tek kullanımlık seccadeler serildi.

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Cuma namazı için 300 bin tek kullanımlık seccade dağıtıldı

Kent genelinde 300 bin tek kullanımlık seccadelerin dağıtıldığını belirten Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, namaz kılınması için belirlenen her camide maske dağıtımının da yapılacağını belirtti. Altay, şunları söyledi:

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Cuma namazı için 300 bin tek kullanımlık seccade dağıtıldı

''Mevlana Meydanı tarihi günlerini yaşıyor. Ramazan Bayramı'ndan sonra adeta ikinci bayramın mutluluğu içindeyiz. 10 haftadır camiden, cemaatten uzak kaldık. Hepimiz çok özlemiştik, camileri, cemaati, birlikte ibadet etmeyi. 

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