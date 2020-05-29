Cuma namazı için 300 bin tek kullanımlık seccade dağıtıldı

Kent genelinde 300 bin tek kullanımlık seccadelerin dağıtıldığını belirten Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, namaz kılınması için belirlenen her camide maske dağıtımının da yapılacağını belirtti. Altay, şunları söyledi: