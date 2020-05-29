Cuma namazı için 300 bin tek kullanımlık seccade dağıtıldı
Konya'da, koronavirüs tedbirleri kapsamında toplu ibadete kapatılan camilerin tekrar açılmasıyla birlikte bugün kılınan cuma namazı için 300 bin tek kullanımlık seccade dağıtıldı. Sultan Selim Camii önündeki Mevlana Meydanı'nda ise 1,5 metrelik mesafelerle yerlere işaretlemeler yapılıp, tek kullanımlık seccadeler serildi.
Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından koronavirüs tedbirleri kapsamında 16 Mart günü toplu ibadet için kapatılan camiler, bugün yeniden açıldı. Konya’da, İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından belirlenen camilerde, bugün hummalı bir hazırlık yapıldı.
Mevlana Müzesi yanında bulunan Sultan Selim Cami önündeki Mevlana Meydanı'nda da yaklaşık bin 500 kişilik bir alan oluşturuldu. Cemaatin saf tutması için 1,5 metrelik mesafelerle yerlere işaretlemeler yapılıp, tek kullanımlık seccadeler serildi.
Kent genelinde 300 bin tek kullanımlık seccadelerin dağıtıldığını belirten Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, namaz kılınması için belirlenen her camide maske dağıtımının da yapılacağını belirtti. Altay, şunları söyledi: