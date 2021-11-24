Cumhur İttifakı mı, Millet İttifakı mı? Son anket sonuçları açıklandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli seçimler için 2023'ü işaret etse de son dönemde muhalefet kanadından sık sık erken seçim çağrıları yapıldı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti lideri Meral Akşener, her fırsatta erken seçime gidilmesi yönünde çağrılar yapıyor.