''Cumhur İttifakı ve Erdoğan'a destek düşüş en üst noktada''

Cumhuriyet’ten İpek Özbey’in sorularını yanıtlayan Selçuki, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde “partimin desteklediği her adaya oy veririm” diyenlerin oranının yüzde 35 çıkmasını, “katılımcıların yüzde 35’i ortak aday veya partinin kendi adayı fark etmeksizin partilerinin desteklediği her adaya oy vereceğini ifade etti. Cumhur İttifakı seçmenlerinin, Millet İttifakı seçmenlerine göre bu yanıtı daha çok tercih ettiği görülürken, asıl ayrışan grubun HDP seçmeni olması araştırmamızın önemli sonuçlarından birisi olarak karşımıza çıkıyor. HDP seçmeni önemli bir fark ile partilerinin desteklediği her adaya oy vereceklerini belirtti” şeklinde yorumladı.