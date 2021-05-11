''Cumhur İttifakı ve Erdoğan'a destek düşüş en üst noktada''
Türkiye Raporu Direktörü Can Selçuki son kamuoyu araştırmasının sonuçlarını açıkladı. Açıklanan tablo net bir şekilde AK Parti iktidarına, Cumhur İttifakı'na ve AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a olan destekteki düşüşü gözler önünü serdi.
Cumhuriyet’ten İpek Özbey’in sorularını yanıtlayan Selçuki, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde “partimin desteklediği her adaya oy veririm” diyenlerin oranının yüzde 35 çıkmasını, “katılımcıların yüzde 35’i ortak aday veya partinin kendi adayı fark etmeksizin partilerinin desteklediği her adaya oy vereceğini ifade etti. Cumhur İttifakı seçmenlerinin, Millet İttifakı seçmenlerine göre bu yanıtı daha çok tercih ettiği görülürken, asıl ayrışan grubun HDP seçmeni olması araştırmamızın önemli sonuçlarından birisi olarak karşımıza çıkıyor. HDP seçmeni önemli bir fark ile partilerinin desteklediği her adaya oy vereceklerini belirtti” şeklinde yorumladı.
Selçuki, “Burada AK Parti seçmenlerinin diğer seçmen gruplarından ayrıştığını ve AK Parti’nin kendi adayını çıkartması konusundaki tercihlerinin daha fazla olduğunu söylemek mümkün. Bir diğer sonuç ise katılımcıların yüzde 25’inin destekledikleri partinin ittifak içerisinde olduğu partiler ile ortay aday çıkartmasını tercih etmeleri oldu. Buradaki sonuçları parti kırılımına göre incelediğimizde CHP ve İYİ Parti seçmenlerinin diğer seçmenlerden ayrıştığını söylemek mümkün. Millet İttifakı’nı oluşturan iki büyük partinin seçmenlerinin yüzde 40’a yakını partilerinin ittifak çerçevesinde ortak aday çıkarmasını tercih ediyor. Bu sonuçlar Millet İttifakı seçmeninin çoğunluğunun ortak aday fikrine henüz ikna olmadığını gösteriyor” değerlendirmesinde bulundu.