Cumhurbaşkanı adayları kaç imza topladı? İşte son durum...

BAŞVURUSU KABUL EDİLEN İSİMLER

Alfabetik sıraya göre bu isimler şöyle: Davut Turan, Doğu Perinçek, Erkan Trükten, Halil Murat Ünver, Hilmi Özden, İrfan Uzun, Muhammed Ali Fatih Erbakan, Muharrem İnce, Sinan Oğan, Tevfik Ahmet Özal, Yakup Türkal.

27 MART SON TARİH

Adaylar için 27 Mart saat 20.00'ye kadar sürecek 100 bin imza toplama işlemi ise bugün başladı.