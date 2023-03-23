Cumhurbaşkanı adayları kaç imza topladı? İşte son durum...
Cumhurbaşkanı adaylarının 100 bin imza toplama işlemi devam ediyor. Peki hangi aday için kaç imza verildi? İşte adaylar için ilk gün atılan imza sayıları...
Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) 14 Mayıs için hazırladığı seçim takvimi işlemeye devam ediyor.
Seçmenler tarafından aday gösterilmek isteyenlerin başvuru süresi Pazartesi saat 17.00'de sona erdi.
YSK, 3 cumhurbaşkanı adaylığı başvurusunu reddetti, 9 başvuruda eksik evrak tespit etti.
Karara göre 11 aday seçmenler tarafından cumhurbaşkanı adayı gösterilebilecek.
BAŞVURUSU KABUL EDİLEN İSİMLER
Alfabetik sıraya göre bu isimler şöyle: Davut Turan, Doğu Perinçek, Erkan Trükten, Halil Murat Ünver, Hilmi Özden, İrfan Uzun, Muhammed Ali Fatih Erbakan, Muharrem İnce, Sinan Oğan, Tevfik Ahmet Özal, Yakup Türkal.
27 MART SON TARİH
Adaylar için 27 Mart saat 20.00'ye kadar sürecek 100 bin imza toplama işlemi ise bugün başladı.
ANLIK TAKİP UYGULAMASI
Açıklama yapan YSK Başkanı Ahmet Yener, imza sürecinin anlık olarak takip edilebileceği yeni bir uygulamanın hayata geçirildiğini duyurdu.
Açıklamaya göre adaylar ve temsilcileri imza sürecini il ve ilçe bazında anlık olarak takip edebilecek. Veriler ise gün sonunda kamuoyuyla paylaşılacak.
HANGİ ADAY KAÇ İMZA ALDI?
Muharrem İnce: 28235