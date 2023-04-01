için kaldı
İMSAKİYE
  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Haber
  4. Cumhurbaşkanı adaylarının oy pusulasındaki yerleri belirlendi

Cumhurbaşkanı adaylarının oy pusulasındaki yerleri belirlendi

Cumhurbaşkanı adaylarının oy pusulasındaki yerleri Yüksek Seçim Kurulu'nda gerçekleştirilen kura çekimiyle belirlendi.

Cumhurbaşkanı adaylarının oy pusulasındaki yerleri belirlendi - Resim: 1

Cumhurbaşkanı adaylarının oy pusulasındaki yerleri belli oldu.

Kura çekimini Kemal Kılıçdaroğlu'nu temsilen Av. Mehmet Hadimi Yakupoğlu, Muharrem İnce'yi temsilen Av. Halil İlker Çelik, Recep Tayyip Erdoğan'ı temsilen Av. Doç. Dr. Hüseyin Aydın, Sinan Oğan'ı temsilen Av. Kürşat Ergün yaptı. 

1 / 7
Cumhurbaşkanı adaylarının oy pusulasındaki yerleri belirlendi - Resim: 2

ADAYLARIN PUSULADAKİ YERİ BELLİ OLDU

Cumhurbaşkanı adaylarının birleşik oy pusulasındaki yerlerinin belirlemesi için çekilen kurada 1. sırada Erdoğan, 2. sırada İnce, 3. sırada Kılıçdaroğlu, 4. sırada Oğan yer aldı.

2 / 7
Cumhurbaşkanı adaylarının oy pusulasındaki yerleri belirlendi - Resim: 3

Cumhurbaşkanı seçimi için oy pusulalarının basımına 12 Nisan'da, milletvekili seçiminde kullanılacak oy pusulalarının basımına ise 19 Nisan'da başlanacak.

3 / 7
Cumhurbaşkanı adaylarının oy pusulasındaki yerleri belirlendi - Resim: 4

Seçim takvimine göre 2 Nisan'da muhtarlıklarda listeler askıdan indirilecek.

4 / 7