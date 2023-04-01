Cumhurbaşkanı adaylarının oy pusulasındaki yerleri belirlendi
Cumhurbaşkanı adaylarının oy pusulasındaki yerleri Yüksek Seçim Kurulu'nda gerçekleştirilen kura çekimiyle belirlendi.
Cumhurbaşkanı adaylarının oy pusulasındaki yerleri belli oldu.
Kura çekimini Kemal Kılıçdaroğlu'nu temsilen Av. Mehmet Hadimi Yakupoğlu, Muharrem İnce'yi temsilen Av. Halil İlker Çelik, Recep Tayyip Erdoğan'ı temsilen Av. Doç. Dr. Hüseyin Aydın, Sinan Oğan'ı temsilen Av. Kürşat Ergün yaptı.
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ADAYLARIN PUSULADAKİ YERİ BELLİ OLDU
Cumhurbaşkanı adaylarının birleşik oy pusulasındaki yerlerinin belirlemesi için çekilen kurada 1. sırada Erdoğan, 2. sırada İnce, 3. sırada Kılıçdaroğlu, 4. sırada Oğan yer aldı.
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Cumhurbaşkanı seçimi için oy pusulalarının basımına 12 Nisan'da, milletvekili seçiminde kullanılacak oy pusulalarının basımına ise 19 Nisan'da başlanacak.
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Seçim takvimine göre 2 Nisan'da muhtarlıklarda listeler askıdan indirilecek.
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