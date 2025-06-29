Cumhurbaşkanı Erdoğan aslan dedesi oldu: Aslanı da 3 yavru doğurdu
Sudan eski Devlet Başkanı Ömer el-Beşir tarafından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hediye edilen ve Gaziantep Doğal Yaşam Parkı'nda bakılan "Sudan" ve "Sultan" adlı aslanların üç yavrusu dünyaya geldi.
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Doğal Yaşam Parkı'nın ev sahipliği yaptığı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hediye edilen aslanların iki erkek, bir dişi olan yeni yavruları Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in de katılımıyla vatandaşlara tanıtıldı.
2018 yılında Sudan gezisi sırasında Sudan eski Devlet Başkanı el-Beşir'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hediye ettiği 2 dişi ve 2 erkek aslana Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Doğal Yaşam Parkı'na özenle bakılıyor.
Dünyanın dördüncü, Avrupa'nın üçüncü ve Türkiye'nin de en büyüğü olan Gaziantep Doğal Yaşam Parkı'nda bulunan aslanların dünyaya yeni yavrular getirmesiyle hayvanat bahçesindeki aslan sayısı da 27 oldu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla Gaziantep Doğal Yaşam Parkı'na getirilen ve isimlerini de Erdoğan'ın verdiği "Sudan" ve "Sultan" adlı aslanların üçüz yavruları, düzenlenen programla basın mensupları ve ziyaretçilere tanıtıldı. Yavru aslanlar için düzenlenen programa, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Doğal Hayatı Koruma Daire Başkanı Celal Özsöylerve vatandaşlar katıldı.