  1. Anasayfa
  2. Foto Galeri
  3. 20 Mayıs 2018 16:51

Erdoğan'a Bosna Hersek'te coşkulu karşılama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Bakir İzzetbegovic ile bir araya geldi.

Erdoğan'a Bosna Hersek'te coşkulu karşılama

Bosna-Hersek'in başkenti Saraybosna'ya resmi ziyarette bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Devlet Başkanlığı Binası'nda Bosna Hersek Devlet Başkanı Bakir İzzetbegoviç tarafından karşılandı.

1/ 14
Erdoğan'a Bosna Hersek'te coşkulu karşılama

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı binasına gelişinde İzzetbegovic ile tokalaşarak gazetecilere poz verdi.




2/ 14
Erdoğan'a Bosna Hersek'te coşkulu karşılama

Erdoğan'ı, Cumhurbaşkanlığı binasına gelişinde "Hoşgeldin Reis" yazılı pankartlar taşıyan yüzlerce Boşnak ve Türk vatandaşlar kaşıladı. Erdoğan ve İzzetbegovic ile birlikte vatandaşları selamladı.

3/ 14
Erdoğan'a Bosna Hersek'te coşkulu karşılama

Erdoğan, Bosna Savaş Gazisi Mujo Aganovic ile bir süre sohbet etti.


4/ 14
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM