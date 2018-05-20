Erdoğan'a Bosna Hersek'te coşkulu karşılama
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Bakir İzzetbegovic ile bir araya geldi.
Bosna-Hersek'in başkenti Saraybosna'ya resmi ziyarette bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Devlet Başkanlığı Binası'nda Bosna Hersek Devlet Başkanı Bakir İzzetbegoviç tarafından karşılandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı binasına gelişinde İzzetbegovic ile tokalaşarak gazetecilere poz verdi.
Erdoğan'ı, Cumhurbaşkanlığı binasına gelişinde "Hoşgeldin Reis" yazılı pankartlar taşıyan yüzlerce Boşnak ve Türk vatandaşlar kaşıladı. Erdoğan ve İzzetbegovic ile birlikte vatandaşları selamladı.