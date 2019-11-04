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  3. 04 Kasım 2019 19:05

Cumhurbaşkanı Erdoğan, hastanedeki eski Adalet Bakanı Kazan'ı ziyaret

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eski Adalet Bakanı Şevket Kazan'ı tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti. Erdoğan, hastaneye girişinde vatandaşlarla sohbet edip, fotoğraf çektirdi. .

Cumhurbaşkanı Erdoğan, hastanedeki eski Adalet Bakanı Kazan'ı ziyaret

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eski Adalet Bakanı Şevket Kazan'ı tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, hastanedeki eski Adalet Bakanı Kazan'ı ziyaret

Cumhurbaşkanlığının resmi Twitter hesabından yapılan paylaşıma göre, Erdoğan, Kazan'ı tedavi gördüğü özel hastanede ziyaret ederek geçmiş olsun dileğinde bulundu. Ziyarette Kazan'ın eşi ve kızı da hazır bulundu.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, hastanedeki eski Adalet Bakanı Kazan'ı ziyaret

Kazan'ın tedavi gördüğü hastanede diğer bazı hastaları da ziyaret eden Başkan Erdoğan, yeni doğan bir bebeği sevdi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, hastanedeki eski Adalet Bakanı Kazan'ı ziyaret

Erdoğan, hastanedeki çocuklara oyuncak hediye edip vatandaşlarla fotoğraf çektirdi.

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