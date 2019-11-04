Cumhurbaşkanı Erdoğan, hastanedeki eski Adalet Bakanı Kazan'ı ziyaret
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eski Adalet Bakanı Şevket Kazan'ı tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti. Erdoğan, hastaneye girişinde vatandaşlarla sohbet edip, fotoğraf çektirdi. .
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eski Adalet Bakanı Şevket Kazan'ı tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti.
Cumhurbaşkanlığının resmi Twitter hesabından yapılan paylaşıma göre, Erdoğan, Kazan'ı tedavi gördüğü özel hastanede ziyaret ederek geçmiş olsun dileğinde bulundu. Ziyarette Kazan'ın eşi ve kızı da hazır bulundu.
Kazan'ın tedavi gördüğü hastanede diğer bazı hastaları da ziyaret eden Başkan Erdoğan, yeni doğan bir bebeği sevdi.