Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuveyt Emiri es-Sabah'a Togg hediye etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuveyt'te gerçekleştirdiği resmi ziyaret sırasında Kuveyt Emiri meşal el-Ahmed el-Cabir-es Sabah'a Togg aracı hediye etti.
Kaynak: DHA / İHA
Yurt dışı ziyaretlerinde ziyaretine gittiği devlet liderlerine Türkiye'nin yerli otomobili Togg hediye eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bu geleneğini Kuveyt ziyaretinde de sürdürdü.
1 / 9
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyaret kapsamında bulunduğu Kuveyt'teki temaslarını sürdürürken Kuveyt Emiri es Sabah'a beyaz renkte Togg aracı hediye etti.
2 / 9
3 / 9
4 / 9