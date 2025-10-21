  1. Anasayfa
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuveyt Emiri es-Sabah'a Togg hediye etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuveyt'te gerçekleştirdiği resmi ziyaret sırasında Kuveyt Emiri meşal el-Ahmed el-Cabir-es Sabah'a Togg aracı hediye etti.

Kaynak: DHA / İHA
Yurt dışı ziyaretlerinde ziyaretine gittiği devlet liderlerine Türkiye'nin yerli otomobili Togg hediye eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bu geleneğini Kuveyt ziyaretinde de sürdürdü.

