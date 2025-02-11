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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malezya Başbakanı'na da Togg hediye etti

Cumhurbaşkanı ve AK Parti lideri Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere gittiği Malezya'da, Malezya Başbakanı Enver İbrahim'e Togg hediye etti.

Kaynak: DHA / İHA
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malezya Başbakanı'na da Togg hediye etti - Resim: 1

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyaret düzenlediği Malezya’da temaslarını sürdürüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malezya Başbakanı Enver İbrahim’e Togg aracı hediye etti.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malezya Başbakanı'na da Togg hediye etti - Resim: 2

Aracın teslim töreninde Malezya’ya özgü halk dansları gösterisi yapılırken Malezya ve Türkiye bayrakları taşıyan Malezyalı çocuklar Cumhurbaşkanı Erdoğan’a büyük ilgi gösterdi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malezya Başbakanı'na da Togg hediye etti - Resim: 3
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