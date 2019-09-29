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  3. 29 Eylül 2019 15:57

Cumhurbaşkanı Erdoğan market alışverişinde

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kısıklı'daki Tarım Kredi Kooperatifi satış mağazasından alışveriş yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan market alışverişinde

Erdoğan, MİLGEM Projesinin 4. gemisi olan "TCG Kınalıada'nın (F-514) Hizmete Giriş Töreni" ve "Pakistan MİLGEM Korvet Projesi 1. Gemi Sac Kesme Töreni"ne katılmak üzere Tuzla'ya gitmek amacıyla Üsküdar Kısıklı'daki konutundan çıkış yaptı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan market alışverişinde

Kısıklı'da Tarım Kredi Kooperatifi tarafından açılan satış mağazasına uğrayan Erdoğan, buradan alışveriş yaptı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan market alışverişinde

Cumhurbaşkanı Erdoğan, buradaki vatandaşlarla da bir süre sohbet ederek hatıra fotoğrafı çektirdi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan market alışverişinde

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