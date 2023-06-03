Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meclis'te yemin etti
Son dakika haberine göre; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Meclis Genel Kurulu'nda yemin ederek göreve başladı. Erdoğan, yemin töreni öncesinde mazbatasını TBMM Geçici Başkanı Devlet Bahçeli'den aldı.
28 Mayıs'ta yapılan 2'nci tur oylamada Cumhurbaşkanı seçilen Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden motosikletli polis ekiplerinin konvoyu eşliğinde TBMM'ye hareket etti.
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Yağmur yağışı altında ilerleyen Erdoğan'ın içinde bulunduğu makam aracına TBMM girişinde vatandaşlar karanfil attı.
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Erdoğan, TBMM'de Geçici Meclis Başkanı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli tarafından törenle karşılandı.
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Yoğun yağmur altındaki karşılama töreninin ardından Erdoğan, Meclis'e geçti.
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