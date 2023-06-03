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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meclis'te yemin etti

Son dakika haberine göre; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Meclis Genel Kurulu'nda yemin ederek göreve başladı. Erdoğan, yemin töreni öncesinde mazbatasını TBMM Geçici Başkanı Devlet Bahçeli'den aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meclis'te yemin etti - Resim: 1

28 Mayıs'ta yapılan 2'nci tur oylamada Cumhurbaşkanı seçilen Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden motosikletli polis ekiplerinin konvoyu eşliğinde TBMM'ye hareket etti. 

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meclis'te yemin etti - Resim: 2

Yağmur yağışı altında ilerleyen Erdoğan'ın içinde bulunduğu makam aracına TBMM girişinde vatandaşlar karanfil attı. 

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meclis'te yemin etti - Resim: 3

Erdoğan, TBMM'de Geçici Meclis Başkanı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli tarafından törenle karşılandı. 

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meclis'te yemin etti - Resim: 4

Yoğun yağmur altındaki karşılama töreninin ardından Erdoğan, Meclis'e geçti.

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