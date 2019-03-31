Cumhurbaşkanı Erdoğan oyunu kullandı

Böyle bir durumun olmaması gerekirdi. Ne yazık ki burada iki vatandaşımızın ölümü Cumhurbaşkanı olarak beni ciddi manada üzmüştür. Aynı şekilde arkadaşlarımı da. Bu konuda şu anda Adalet Bakanlığımız, İçişleri Bakanlığımız yargı süreci olarak da gerekli bütün araştırmaları soruşturmaları yapıyorlar.