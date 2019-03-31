Cumhurbaşkanı Erdoğan oyunu kullandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'da eşi Emine Erdoğan ile birlikte oyunu kullandı.
Yaşanan olaydan derin üzüntü duyduğunu kaydeden Başkan Erdoğan 'Yaşanmaması gerekirdi. Adalet ve İçişleri Bakanlığımız gerekli çalışmaları yapıyor. Olay beni derinden üzmüştür. Böyle bir süreçte dudaklarımızın arasından çıkacak sözler büyük önem taşıyor' dedi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan oyunu İstanbul'da kullandı. Erdoğan'ın, Üsküdar'daki Saffet Çebi İlkokulu'nda oyunu kullandıktan sonra akşam saatlerinde Ankara'ya geçmesi bekleniyor.
Eşi Emine Erdoğan ile birlikte oyunu kullanan Başkan Erdoğan gazetecilere açıklamalarda bulundu. Erdoğan yaptığı konuşmada 'Tabi 56 milyonun Türkiye genelinde seçmen olarak kayıtlarda olduğu bir seçime gidiyoruz. Öncelikle sabah iyi başlayan ama daha sonra Malatya Pötürge'deki olay gerçekten bizleri üzdü.
Böyle bir durumun olmaması gerekirdi. Ne yazık ki burada iki vatandaşımızın ölümü Cumhurbaşkanı olarak beni ciddi manada üzmüştür. Aynı şekilde arkadaşlarımı da. Bu konuda şu anda Adalet Bakanlığımız, İçişleri Bakanlığımız yargı süreci olarak da gerekli bütün araştırmaları soruşturmaları yapıyorlar.