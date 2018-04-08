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  3. 08 Nisan 2018 17:35

Cumhurbaşkanı Erdoğan Siirt'te

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Siirt 6. Olağan İl Kongresi'ne katıldı. İşte Erdoğan'ın ziyaretinden kareler...

Cumhurbaşkanı Erdoğan Siirt'te

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Cumhurbaşkanı Erdoğan Siirt'te

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Cumhurbaşkanı Erdoğan Siirt'te

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Cumhurbaşkanı Erdoğan Siirt'te

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