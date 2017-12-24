  1. Anasayfa
  2. Foto Galeri
  3. 24 Aralık 2017 16:16

Cumhurbaşkanı Erdoğan Sudan'da böyle karşılandı

Sudan, Çad ve Tuns'a resmi ziyaretlerde bulunmak üzere Afrika seyehatine çıkan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindeki heyet, Hartum Uluslararası Havaalanı’na iniş yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Sudan'da böyle karşılandı

1/ 11
Cumhurbaşkanı Erdoğan Sudan'da böyle karşılandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, Hartum Uluslararası Havaalanı'nda Sudan Cumhurbaşkanı Ömer el Beşir ve eşi Widad Babiker Ömer Modawi'nin yanı sıra Türkiye'nin Hartum Büyükelçisi İrfan Neziroğlu, Sudan'ın Ankara Büyükelçisi Yusuf El-Kordofani ile Sudanlı bakanlar karşıladı.

2/ 11
Cumhurbaşkanı Erdoğan Sudan'da böyle karşılandı

Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Maliye Bakanı Naci Ağbal, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli ile Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan da Sudan'a geldi.

3/ 11
Cumhurbaşkanı Erdoğan Sudan'da böyle karşılandı

"Cumhurbaşkanı" düzeyinde Sudan'a ilk resmi ziyaret

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Sudan'ın başkenti Hartum'u ziyareti, Çad ve Tunus'u da içeren Afrika turunun ilk durağı oldu.

4/ 11
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM