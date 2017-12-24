Cumhurbaşkanı Erdoğan Sudan'da böyle karşılandı
Sudan, Çad ve Tuns'a resmi ziyaretlerde bulunmak üzere Afrika seyehatine çıkan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindeki heyet, Hartum Uluslararası Havaalanı’na iniş yaptı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, Hartum Uluslararası Havaalanı'nda Sudan Cumhurbaşkanı Ömer el Beşir ve eşi Widad Babiker Ömer Modawi'nin yanı sıra Türkiye'nin Hartum Büyükelçisi İrfan Neziroğlu, Sudan'ın Ankara Büyükelçisi Yusuf El-Kordofani ile Sudanlı bakanlar karşıladı.
Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Maliye Bakanı Naci Ağbal, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli ile Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan da Sudan'a geldi.