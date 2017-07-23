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  3. 23 Temmuz 2017 17:06

Cumhurbaşkanı Erdoğan Suudi Arabistan'da

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Körfez turu kapsamında Suudi Arabistan'a geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Suudi Arabistan'da

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Körfez turu kapsamında özel uçak "TUR" ile saat 13.40'ta Suudi Arabistan'a geldi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan Suudi Arabistan'da

Erdoğan, Körfez ülkelerini kapsayan ziyaretinin ilk durağı olan Cidde'de bazı temaslarda bulunacak.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan Suudi Arabistan'da

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ve MİT Müsteşarı Hakan Fidan da Cidde'ye geldi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan Suudi Arabistan'da

Cumhurbaşkanı Erdoğan, önce Cidde Kral Abdülaziz Uluslararası Havalimanı Kraliyet Terminali'nde, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz ile görüştü.

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