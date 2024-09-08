Cumhurbaşkanı Erdoğan yenilenen Savarona Yatı'nda
Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir süredir Tuzla Tersane Komutanlığı'nda yenileme çalışması yapılan Savarona yatını ziyaret etti. Erdoğan, çalışmalar hakkında bilgiler alarak yenilenen bölümlerde incelemelerde bulundu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan eşi Emine Erdoğan ile birlikte Tuzla Tersane Komutanlığı'nda bakım, onarım ve tadilat işlemleri yapılarak modernize edilen Savorana Yatı'nı ziyaret etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ziyaretinde eşi Emine Erdoğan'ın da eşlik ederken, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu da hazır bulundu.
9 ay süren kapsamlı çalışmalarla aslına sadık kalınarak modernize edilen Savarona Yatı'nda incelemelerde bulunan Erdoğan, yapılan iyileştirme çalışmaları hakkında ayrıntılı bilgi aldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatıyla İstanbul Tersanesi Komutanlığı’nca gerçekleştirilen modernizasyon çalışmalarında geminin 80 ton asbestten arındırıldığı, tekne, makine, seyir ve elektrik sistemlerinin de onarıldığı öğrenildi.