Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Kazakistan'da ''Dombra'' sürprizi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı Gayriresmi Zirvesi ve Stratejik İşbirliği Konseyi toplantısı için Kazakistan’ın başkenti Astana’ya ulaştı. Erdoğan, çocuklardan oluşan orkestra tarafından "Dombra" şarkısıyla karşılandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçağı Astana'da Nursultan Nazarbayev Uluslararası Havalimanı'na indi. Erdoğan'ı, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Türkiye'nin Astana Büyükelçisi Mustafa Kapucu ve diğer ilgililer karşıladı.
Karşılama töreninde Cumhurbaşkanı Erdoğan için özel bir sürpriz hazırlandı. Kazakistanlı çocuklardan oluşan bir orkestra, Nursultan Nazarbayev Havalimanı’nda Erdoğan için "Dombra" şarkısını çaldı.
Çocukların performansını ilgiyle takip eden Erdoğan, gösterinin ardından mevkidaşı Tokayev tarafından konaklayacağı otele uğurlandı.