Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tarihi ziyaret! Bir ilk olacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Şuşa’daki programları öncesinde Fuzuli’de Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından karşılandı. Erdoğan ve Aliyev daha sonra Şuşa’ya birlikte hareket etti.