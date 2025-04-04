Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı çok kızdıracak ''Boykot'' anketinin sonuçları açıklandı
Türkiye'de "boykot" çağrılarıyla ilgili tarıtşmalar, soruşturmalar ve gözaltılar sürerken, AGS Global’in “Boykot Kültürü: Algılar ve Etkiler” başlıklı araştırması boykot çağrılarına olan destek oranını gözler önüne serdi.
Üniversite öğrencilerinin, İmamoğlu protestoları ardından başlayan süreçte 2 Nisan’da tüketimin durdurulması için yaptığı "boykot" çağrısı geniş kesimlerde yankı buldu. Siyasetçilerden sanatçılara, birçok isim tüketim boykotuna destek vererek çağrı yaptı.
2 Nisan için yapılan boykot çağrıları için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmasının ardından da sosyal medyada boykot çağrısı için paylaşımlar yapan çok sayıda ünlü isim de gözaltına alınmıştı.
Türkiye "boykot"u ve "boykot çağrısı soruşturmasını" tartışmaya devam ederken AGS Global 27 Mart - 1 Nisan tarihleri arasında neredeyse yarısının Z kuşağı olduğu 705 katılımcıyla yaptığı “Boykot Kültürü: Algılar ve Etkiler” başlıklı araştırmasının sonuçlarını yayınladı.
AGS Global’in yaptığı araştırmaya göre, katılımcıların %46,8'ini Z Kuşağı'ndan gençlerin oluşturduğu bu çalışmada, bir markayı boykot etme nedenlerinin başında, %72,3 oranıyla markanın politik duruşu geliyor. Boykotun diğer sebepleri arasında ise ürün ve hizmet kalitesi (%9,2) ile sosyal medya çağrıları (%5) öne çıkıyor.